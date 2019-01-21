Военные РФ погибли в аварии с БТР в Абхазии

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Группа российских военных попала в аварию в Абхазии. БТР-80 опрокинулся в ущелье, в результате чего трое граждан РФ погибли, двое получили ранения.

Трагедия произошла 18 января 2019 года, когда колонна боевой техники выехала с горного полигона Цабал и направилась в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия. Водитель БТР-80 не справился с управлением на сложном участке дороги, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Пострадавших военнослужащих эвакуировали в окружной военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь.

Ранее News.ru писал о серьёзной аварии в Боливии. 13 человек погибли в результате падения автобуса с высоты 100 м, 26 пострадали.