https://static.news.ru/photo/4bda9fbe-9fd2-11e9-adb8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Работы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области планируется завершить к 20 июля текущего года, рассказал заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков во время рабочего визита в пострадавший регион.

Для борьбы со стихией ведомство направило в субъект свыше 10 единиц техники — самосвалы, грейдеры и экскаваторы. Военные прибыли в Иркутскую область 5 июля, пишет РИА Новости .

Кроме того, Булгаков сообщил, что Минобороны усилит группировку Вооружённых сил в пострадавшем регионе. По его словам, 7 июля в Тулун прибудет механизированный батальон железнодорожной бригады.

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Виталий Мутко оценил восстановление объектов в Иркутской области примерно в 28 млрд рублей. По его словам, необходимо восстановить порядка 3,5 тысячи жилых зданий.