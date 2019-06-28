Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один защитник республики.

В результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий, — рассказал Безсонов.

За сутки было зафиксировано 26 обстрелов со стороны Украины, передаёт «Интерфакс».

Ранее силовики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР.

Как писал News.ru, 30 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о пропаже беспилотника дальнего радиуса действия вблизи Донбасса, который находится на неподконтрольной государству территории.

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