Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен на стройплощадке в Беговом районе столицы по адресу: улица Правды, дом 24, строение 3. Об эвакуации не сообщается.

В шаговой доступности от места находки находятся офис телеканала «Москва 24» и павильон, где проходят съёмки авторской программы Владимира Соловьёва. Ранее News.ru писал, что на северо-западе Москвы, в районе улицы...