Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один защитник республики.
В результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий, — рассказал Безсонов.
За сутки было зафиксировано 26 обстрелов со стороны Украины, передаёт «
Ранее силовики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР.
Как писал News.ru, 30 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о пропаже беспилотника дальнего радиуса действия вблизи Донбасса, который находится на неподконтрольной государству территории.