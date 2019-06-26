https://static.news.ru/photo/b17fe4f4-97e5-11e9-9a36-fa163e074e61_1024.jpg Фото: crim.sledcom.ru

Прыжок с парашютом привёл к гибели двоих военнослужащих в Кировском районе Крыма. Об этом сообщил информированный источник.

В Кировском районе Крыма два военнослужащих, совершая прыжки с парашютом, по неизвестной причине приземлились в водоём. По предварительной информации, оба утонули, – приводит слова собеседника « Интерфакс ».

В агентстве отмечают, что не располагают официальным подтверждением информации.

Источник ТАСС в экстренных службах Южного федерального округа, в свою очередь, подчеркнул, что судьба военнослужащих пока неизвестна. По его словам, специалисты выехали на место происшествия.

Ранее News.ru писал, что во время учений по высадке десанта на Балтийском флоте погиб морской пехотинец. Он утонул вместе с бронетранспортёром. По факту происшедшего возбудили уголовное дело.