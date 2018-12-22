Водитель вылетел из кабины КАМАЗа и умер под опорой ЛЭП

https://news.ru/storage/news/40db5c4aeee8b2c26f304fba6de1115e/2f56efd2-9a6e-4f56-8088-6d483f2a5854_850.jpg АГН «Москва»

Водитель КАМАЗа вылетел из кабины в Санкт-Петербурге. Грузовик сбил опору линии электропередачи, которая насмерть задавила мужчину.

Автомобиль наехал на бордюр, и из-за резкого толчка его водитель вылетел на тротуар, передаёт «Фонтанка». Фура продолжила движение, что в результате привело к трагическим последствиям.

Как писал News.ru, ранее столкновение иномарки со школьным автобусом произошло в Касимовском районе Рязанской области. В результате аварии погибли два человека. По данным регионального управления МВД, автобус следовал на 249-м км автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов.