Водитель такси сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре», и скрылся с места происшествия. ДТП случилось на улице Авиамоторная, в районе дома 37 в Лефортово.
Водитель такси Kia Rio скрылся с места происшествия. Ведётся проверка, — рассказал источник в правоохранительных органах.
В Юго-Восточном административном округе объявлен план «Перехват», информирует АГН «
Ранее сервис «Яндекс.Такси» нашёл партнёра для запуска мониторинга усталости водителей. Он начнёт сотрудничать с компанией VisionLabs, занимающейся разработкой ПО и облачных сервисов для распознавания и анализа лиц. Технология будет тестироваться на нескольких тысячах автомобилей, в том числе и машинах, заказываемых через приложение Uber Russia, писал News.ru.