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Более 300 детей, эвакуированных из-за непогоды из двух лагерей Славянского района Краснодарского края, вернут для продолжения смен. Спасатели эвакуировали их 4 августа из-за изменения уровня воды в Азовском море.

В Славянском районе проводятся мероприятия для организации возвращения всех эвакуированных в детские лагеря, — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В настоящее время в районе установилась хорошая погода и...