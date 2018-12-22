Водитель Porsche начал стрельбу за выезд с парковки

https://news.ru/storage/news/31d72b1b8a76c3e0e0267edb1eb3e3f5/e3f3a450-14ff-4ea3-b987-7f15b5dd65ee_850.jpg Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Водитель автомобиля Porsche устроил стрельбу в городе Миасс Челябинской области. Он с травматическим пистолетом напал на молодого человека при выезде с парковки.

Одна иномарка не пропустила другую, в результате чего возник конфликт, сообщает 74.ru. Владелец элитной машины несколько раз выстрелил в другого автолюбителя — 20-летнего студента местного вуза .

«По-моему, они были пьяные или ещё под чем-то, потому что они были бешеными. И странно, что полиция не провела им медицинскую экспертизу на алкоголь и наркотики», — поделился потерпевший.

Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее News.ru сообщал, что телеканал РЕН ТВ опубликовал видео перестрелки в кафе «Райская трапеза», расположенном на Ленинском проспекте в Москве. На кадрах видно, как компания из семи мужчин сидит за столиком. В какой-то момент между ними вспыхивает ссора, а затем раздаются выстрелы. В итоге один из участников конфликта падает на пол.