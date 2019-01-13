Водитель объяснил свой «прыжок» с эвакуатора

https://news.ru/storage/news/81509ed2a2c7fb9578d88eef25b889fd/8d636ae2-ade8-4d86-930a-4b7ea1dc64c9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Видео, на котором автомобиль «спрыгивает» с эвакуатора, вызвало немалый интерес в интернете. Автовладелец посчитал эвакуацию незаконной и решил не доводить дела до штрафстоянки.

«Мне никто толком объяснить не смог причину эвакуации, документы не отдали. Поняв, что ситуация зашла в тупик и мою машину мне по закону никто не отдаст, я залез на эвакуатор, сел за руль и дал по газам», — рассказал «Московскому комсомольцу» владелец машины.

Инцидент произошёл на подъезде к аэропорту Внуково. По словам хозяина, автомобиль получил незначительные повреждения.

Ранее News.ru писал, что мужчина в Москве уехал на своей машине с эвакуатора. Водитель KIA Rio сел в авто после погрузки машины на платформу эвакуатора. Согласно закону РФ, машину нельзя увезти на штрафстоянку с автомобилистом внутри, поэтому водитель эвакуатора решил снять происходящее на видео, чтобы предоставить доказательства сотрудникам ГИБДД.