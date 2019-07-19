https://static.news.ru/photo/50cb6fde-aa37-11e9-b706-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего водителя «Газели». По данным правоохранительных органов, мужчина попытался изнасиловать оператора АЗС.

Подозреваемый в состоянии наркотического опьянения приехал на заправку и потребовал залить бензин в автомобиль бесплатно, сообщили в СК. Девушка, работавшая за кассой, отказала.

Тогда предполагаемый преступник начал приставать к ней и попытался совершить действия сексуального характера. В здании появился другой шофёр, который лопатой смог напугать нападавшего.

В настоящий момент силовики предъявили мужчине обвинение, суд заключил его под стражу.

Ранее News.ru сообщал, что 19-летний гражданин США, а также местный подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки. По данным следователей, инцидент произошёл в одной из гостиниц города. В ночь на 13 июля американец пригласил молодых людей к себе в номер. Находясь наедине с девушкой, мужчины совершили в отношении неё действия сексуального характера, после чего изнасиловали.