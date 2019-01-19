Водитель автобуса сбил пьяную женщину и скрылся под Тверью

Водитель рейсового автобуса сбил женщину, которая навеселе решила пройти несколько километров по центру проезжей части от ресторана в сторону города Нелидово. После инцидента мужчина скрылся, позже его задержали стражи порядка.
Пострадавшая была госпитализирована, в настоящее время ничего не представляет опасности для её жизни, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Ранее News.ru писал о ДТП с участием электросамоката IceWheel S8, которое произошло в Москве. 34-летний житель столицы сбил на нём 88-летнего пешехода. От полученных ранений пенсионер скончался на месте. Инцидент произошёл ещё в июле, однако уголовное дело было возбуждено только сейчас.