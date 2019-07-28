Фото: 38.mchs.gov.ru

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье вечером, 28 июля, в море у побережья острова Ява в Индонезии. Ява — покрытый вулканами остров между Суматрой и Бали.

Сильнейшие подземные толчки зарегистрировала сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга. Землетрясение произошло в 22:25 по местному времени (17:25 по мск). Эпицентр находился в море в 200 км к юго-западу от столицы Индонезии...