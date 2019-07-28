Фото: 38.mchs.gov.ru

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области увеличивается. Режим повышенной готовности введён также в Шелеховском районе.

Уровень воды в реке Ия на 24:00 (19:00 мск) 28 июля составил 720 см, — говорится в сообщении на городском сайте.

Сотрудники MЧC на двух вертолётах Ми-8 эвaкуиpуют житeлей нaceлённых пунктов Уйгaт и Kpивушa в город Тулун.

Как писал News.ru, уровень воды в реке Ия в городе Тулуне поднялся на 8 см выше критической отметки. По состоянию на 22:00 (17:00 мск) он составлял 708 см.

 

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