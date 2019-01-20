Вода потекла из конфорок газовых плит в Башкирии

В башкирском городе Белорецке в одной из многоэтажек из конфорок газовых плит потекла вода. Обеспокоенные жильцы сразу же вызвали аварийную бригаду.
Проверка показала, что причиной инцидента стало то, что житель дома перепутал газовый шланг с водопроводным при установке газового нагревателя воды.
Теперь виновник происшествия должен оплатить расходы ремонтной бригады, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Как писал News.ru, две трагедии, связанные со взрывом бытового газа и произошедшие подряд, вызвали волну предложений по поводу того, как обезопасить использование газового оборудования в российских домах. Эксперты в области безопасности и газовых проблем оценили самые громкие инициативы.