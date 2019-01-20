Вода потекла из конфорок газовых плит в Башкирии

https://news.ru/storage/news/2153ee603365e303236fc79258fa1c73/0b99fde5-d782-4dd5-bf6f-4736959def53_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В башкирском городе Белорецке в одной из многоэтажек из конфорок газовых плит потекла вода. Обеспокоенные жильцы сразу же вызвали аварийную бригаду.

Проверка показала, что причиной инцидента стало то, что житель дома перепутал газовый шланг с водопроводным при установке газового нагревателя воды.

Теперь виновник происшествия должен оплатить расходы ремонтной бригады, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Как писал News.ru, две трагедии, связанные со взрывом бытового газа и произошедшие подряд, вызвали волну предложений по поводу того, как обезопасить использование газового оборудования в российских домах. Эксперты в области безопасности и газовых проблем оценили самые громкие инициативы.