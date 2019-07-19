https://static.news.ru/photo/95d141ca-aa24-11e9-a9f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Екатеринбурга, ветеран Великой Отечественной войны лишился квартиры, подаренной ему Владимиром Путиным. Такое постановление вынес Свердловский областной суд.

Жильё фронтовик получил по договору соцнайма, согласно указу президента РФ. Позднее пенсионер решил приватизировать квартиру и переписал её на внучку, сам он остался в ней зарегистрирован. В какой-то момент зять захотел продать квартиру и начал требовать пенсионера дать согласие на сделку.

Однако ветеран выступил против этого, за что был жестоко избит. На этом испытания для старика не закончились. Он подал в суд на зятя, за побои мужчину приговорили к исправительным работам.

Ветеран обратился в суд с просьбой вернуть квартиру, однако всё оказалось не так просто. Суд постановил, что жильё было передано внучке по доброй воле и не нашёл оснований для отмены сделки, передаёт РИА Новости .

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения... Суд первой инстанции отказал ему в иске. В суде в том числе, например, опрашивался нотариус, который её заверял [сделку]. И он сказал, что у него не было оснований полагать, что на человека было оказано давление, — сказала представитель суда.

При этом, по её словам, у ветерана по-прежнему есть право жить в этой квартире.

Ранее News.ru писал, что жительница Великобритании Линдси Вулли выиграла суд у турфирмы из-за возникшей у неё после отпуска «фобии путешествий». Компенсация составила £21 400.