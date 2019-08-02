Внучка экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США скончалась из-за передозировки наркотиками. Сирша Кеннеди Хилл ушла из жизни в семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт.
Как сообщает
Роберт Кеннеди был третьим из четырёх сыновей семейства Кеннеди. В 60-е годы он занимал пост генпрокурора США. В 1968 году он был убит в результате покушения.
Ранее, как писал News.ru, шейх Халид бин Султан аль-Касими был найден мёртвым в Великобритании. 39-летнего сына правителя эмирата Шарджа в ОАЭ обнаружили в его собственном доме в Лондоне. По предварительным данным, он скончался от передозировки наркотиками.