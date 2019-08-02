https://static.news.ru/photo/60fdc09c-b4f4-11e9-9a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitrios Manis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внучка экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США скончалась из-за передозировки наркотиками. Сирша Кеннеди Хилл ушла из жизни в семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт.

Как сообщает The New York Times , девушке было всего 22 года. Она долгое время страдала от депрессии. Правоохранительные органы начали расследование. Официально причина смерти на данный момент не подтверждена.

Роберт Кеннеди был третьим из четырёх сыновей семейства Кеннеди. В 60-е годы он занимал пост генпрокурора США. В 1968 году он был убит в результате покушения.

Ранее, как писал News.ru, шейх Халид бин Султан аль-Касими был найден мёртвым в Великобритании. 39-летнего сына правителя эмирата Шарджа в ОАЭ обнаружили в его собственном доме в Лондоне. По предварительным данным, он скончался от передозировки наркотиками.