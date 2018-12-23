Внедорожник с охотниками упал в обрыв на Кубани

https://news.ru/storage/news/77d4e7cd5383a12522c6c6a63698ca5f/2ab34639-4364-47ef-b359-5b6f28c282db_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Два человека погибли в результате ДТП с участием внедорожника в Ейском районе Краснодарского края. УАЗ сорвался в обрыв.

Инцидент произошёл в нескольких километрах от посёлка Шиловка. Трое мужчин ехали охотиться на лиманы Ейска. Из-за тумана водитель не заметил обрыв, и машина сорвалась вниз.

Оба погибших оказались пассажирами. Водитель с травмами госпитализирован, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональный главк МВД.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, как сообщал News.ru, в горах Северной Осетии в обрыв сорвался автомобиль, в котором ехала семья из четырёх человек. Трое из них погибли на месте.