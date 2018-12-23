USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,022.88 $
МОСКВА-7°C19:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Внедорожник с охотниками упал в обрыв на Кубани

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Два человека погибли в результате ДТП с участием внедорожника в Ейском районе Краснодарского края. УАЗ сорвался в обрыв.

Инцидент произошёл в нескольких километрах от посёлка Шиловка. Трое мужчин ехали охотиться на лиманы Ейска. Из-за тумана водитель не заметил обрыв, и машина сорвалась вниз.

Оба погибших оказались пассажирами. Водитель с травмами госпитализирован, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональный главк МВД.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, как сообщал News.ru, в горах Северной Осетии в обрыв сорвался автомобиль, в котором ехала семья из четырёх человек. Трое из них погибли на месте.


#автомобили #ДТП #Краснодарскийкрай #охотники #Ейск
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
происшествия 12:01, 1 ноября 2018
Семья погибла при падении авто с обрыва в Северной Осетии
происшествия 22:29, 20 октября 2018
Автомобиль с парой из России упал с обрыва на Кипре
происшествия 17:01, 6 октября 2018
В Томской области упал с обрыва трактор с людьми
Лента новостей
спорт 19:22
Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
происшествия 19:19
Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
происшествия 19:09
Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу
спорт 19:08
Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР
общество 18:59
Школьные занятия в Челябинской области могут отменить
в мире 18:57
Франция оставит войска в восточном Средиземноморье
в мире 18:51
Макрон разочарован выводом войск США из Сирии
общество 18:50
МВД объяснило стремление осуществлять пожарный надзор
происшествия 18:48
Пьяный строитель в Хабаровске хотел зажарить медный кабель
общество 18:46
Кокорин и Мамаев должны получить разрешение для матча в СИЗО
спорт 18:40
Превзошедший Логинова Бё рассказал о гордости за себя
в мире 18:38
Украинские силовики обстреляли окрестности Донецка
в мире 18:36
Сирийские военные обстреляли зону деэскалации в Идлибе
Другие новости
происшествия 19:19
Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери
происшествия 19:09
Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу
происшествия 18:48
Пьяный строитель в Хабаровске хотел зажарить медный кабель
происшествия 18:31
СК выясняет причины отказа двигателя у самолёта в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top