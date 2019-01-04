Власти Японии откликнулись на трагедию в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/2a90ad5ffb59782c1a281500a9af293a/742ffb43-2bdd-45cf-9b96-4b29df100664_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Глава правительства Японии Синдо Абэ

Глава правительства Японии Синдо Абэ направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при обрушении дома в Магнитогорске. Вместе с ним своё сочувствие выразил министр иностранных дел страны Таро Коно.

«Пока Россия преодолевает эту трагедию, я и жители Японии всегда будем вместе с Владимиром [Путиным] и гражданами России», — написал Абэ.

Он также добавил что «искренне молится» о скорейшем выздоровлении всех пострадавших.

Глава МИД Японии направил аналогичное послание своему российскому коллеге Сергею Лаврову и министру экономического развития РФ Максим Орешкину.

Частичное обрушение многоквартирного дома в Магнитогорске произошло 31 декабря. По версии следствия, его вызвал взрыв бытового газа. Жертвами трагедии стали 39 человек, в том числе шестеро детей. По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, их память будет увековечена с помощью мемориала, который появится на месте ЧП.