Власти Якутии раскрыли подробности ЧП с газопроводом

Аварийные бригады «Сахатранснефтегаза» ремонтируют участок газопровода в Намском районе Якутии, где произошёл порыв. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства промышленности и геологии.
На месте ЧП находятся аварийные бригады АО «Сахатранснефтегаз», где развёрнут штаб и формируется бригада тяжёлой техники. Подача газа не прекращена, поскольку произведено переключение с загоревшейся первой на вторую и третью нитки магистрального газопровода. В настоящее время проводится ремонт участка газопровода, говорится на сайте правительства Якутии.
К загоревшейся ветке газопровода подключены сёла Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат в Намском районе Якутии.
Диаметр трубы — 530 мм. Повреждённый участок перекрыт. В настоящее время остатки газа в трубе догорают.
По информации представителя «Сахатранснефтегаза» порыв первой ветки газопровода произошёл на линии Якутск — Таастах Намского района в 60 км от Якутска. Угрозы нарушения жизнеобеспечения населения нет.
На место происшествия выехал руководитель Намского межрайонного следственного отдела СУ СК по Якутии. Следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как сообщал ранее News.ru сл ссылкой на Министерство ЖКХ и энергетики республики Саха, порыв и воспламенение магистрального газопровода произошли 22 декабря в 8.30 по местному времени (2.30 мск).