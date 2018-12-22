Власти Якутии раскрыли подробности ЧП с газопроводом

https://news.ru/storage/news/08b07da940024811f5b2ff85c594b70b/1d325482-38e2-49be-a4a5-86a56ef0285d_850.jpg Alex Halada/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аварийные бригады «Сахатранснефтегаза» ремонтируют участок газопровода в Намском районе Якутии, где произошёл порыв. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства промышленности и геологии.

На месте ЧП находятся аварийные бригады АО «Сахатранснефтегаз», где развёрнут штаб и формируется бригада тяжёлой техники. Подача газа не прекращена, поскольку произведено переключение с загоревшейся первой на вторую и третью нитки магистрального газопровода. В настоящее время проводится ремонт участка газопровода, говорится на сайте правительства Якутии.

К загоревшейся ветке газопровода подключены сёла Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат в Намском районе Якутии.

Диаметр трубы — 530 мм. Повреждённый участок перекрыт. В настоящее время остатки газа в трубе догорают.

По информации представителя «Сахатранснефтегаза» порыв первой ветки газопровода произошёл на линии Якутск — Таастах Намского района в 60 км от Якутска. Угрозы нарушения жизнеобеспечения населения нет.

На место происшествия выехал руководитель Намского межрайонного следственного отдела СУ СК по Якутии. Следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщал ранее News.ru сл ссылкой на Министерство ЖКХ и энергетики республики Саха, порыв и воспламенение магистрального газопровода произошли 22 декабря в 8.30 по местному времени (2.30 мск).