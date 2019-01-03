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Власти расследуют смерть консула Греции в Венесуэле

Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Консул Греции умер в Венесуэле. В настоящее время власти устанавливают причины смерти, однако версия преступления не рассматривается.

По данным греческого Министерства иностранных дел, консул мог погибнуть в связи с патологическими причинами.

«ЧП произошло вчера, 2 января. Власти Венесуэлы устанавливают точные причины смерти», — сообщил представитель ведомства.

Он также отметил, что не может предоставить более полную информацию до завершения действий венесуэльских властей, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что заместитель министра транспорта России Сергей Аристов умер 30 декабря после тяжёлой болезни. Высокопоставленному чиновнику было 63 года.


#греция #венесуэла #смерть #консул
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