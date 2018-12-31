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Власти Пензы усилят проверки после взрыва в Магнитогорске

Пресс-служба МЧС по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Пензенские власти проведут дополнительные профилактические мероприятия в жилых домах в связи с трагедией в Магнитогорске. Соответствующее поручение дано мэром города Виктором Кувайцевым.

Проведением дополнительных проверок будут заниматься сотрудники районных администраций, городского Управления по делам ГОЧС и другие ответственные лица.

«Необходимо ещё раз посетить семьи, которые стоят у нас на учёте, провести беседу, рассказать о правилах безопасности, проверить условия проживания», — цитирует градоначальника пресс-служба администрации Пензы.

Кувайцев отметил, что проверки должны быть проведены и в частном секторе города.

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Магнитогорске погибли четыре человека, ещё пятеро госпитализированы. На месте происшествия ведутся работы по разбору завалов, под которыми могут находиться люди.

Ранее News.ru сообщил, что российский сенатор Франц Клинцевич счёл причиной взрыва человеческий фактор. По его мнению, предотвратить подобные трагедии можно только путём ужесточения контроля.


#ВЗРЫВ #пенза #магнитогорск
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