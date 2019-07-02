Власти Мурманской области готовы оказать содействие Северному флоту в связи с гибелью подводников. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис в своём Facebook.
Чиновник назвал случившееся страшной трагедией.
Вечная память тем, кто отдаёт свои жизни во имя безопасности нашей страны, — написал Чибис.
Ранее News.ru писал, что глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о том, что аппарат, в результате пожара на котором погибли моряки-подводники, находится на обследовании. Его проводят специалисты Северного морского флота.