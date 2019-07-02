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Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о том, что аппарат, в результате пожара на котором погибли моряки-подводники, находится на обследовании. Его проводят специалисты Северного морского флота.

Министр заявил, что в ходе этой работы планируется установить причины произошедшего. Он уточнил, что расследование возложено на комиссию под руководством главкома Военно-морского флота, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что Путин...