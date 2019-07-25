https://static.news.ru/photo/94d07cb8-af6b-11e9-927b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Количество погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось на 9,7% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Сегодня Москва — самый безопасный город России, такого результата удалось достичь благодаря нашей совместной работе с УГИБДД Москвы, — цитирует Ликсутова ТАСС .

По его словам, с начала года на 105 перекрёстках в местах повышенной аварийности изменён режим работы светофоров. Кроме того, было установлено 62 новых комплекса фотовидеофиксации, добавил заммэра.

Ликсутов подчеркнул важность работы службы «Дорожный патруль». Её сотрудники оказывают водителям помощь при ДТП и следят за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры, пояснил заммэра.

Он отметил, что основной причиной аварий с пострадавшими остаётся несоблюдение правил дорожного движения.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил МВД и Минтрансу обязать агрегаторов такси сообщать клиентам о том, сколько времени водитель провёл за рулём до момента поступления заказа. По его мнению, это существенно снизит количество аварий с участием таксистов.