Власти на Урале опубликовали список пропавших без вести

Администрация Магнитогорска опубликовала список жильцов обрушившегося дома, которые до сих пор не вышли на связь. В перечне указано 45 имён.
Всех, кто знает о местонахождении указанных людей, в сообщении просят позвонить на горячую линию МЧС: 8-800-775-17-17.
Аналогичный список ранее распространяло МЧС, однако там значилось только 35 человек.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.
Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.
Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.