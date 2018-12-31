Власти на Урале опубликовали список пропавших без вести

https://news.ru/storage/news/0005df4295c92ed3331dae312520873d/9d9a4192-aaef-40e3-9ef9-1c93dd54bc98_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Администрация Магнитогорска опубликовала список жильцов обрушившегося дома, которые до сих пор не вышли на связь. В перечне указано 45 имён.

Всех, кто знает о местонахождении указанных людей, в сообщении просят позвонить на горячую линию МЧС: 8-800-775-17-17.

Аналогичный список ранее распространяло МЧС, однако там значилось только 35 человек.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.