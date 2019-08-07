https://static.news.ru/photo/0c373706-b917-11e9-b3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что власти Красноярского края не искажали данные по площади лесных пожаров, бушующих в регионе.

Он рассказал, что предоставить фальшивую информацию по этому вопросу достаточно сложно. Дело в том, что данные спутникового и авиационного мониторинга доступны всем, в том числе федеральным ведомствам, пояснил он.

Точно не в наших интересах занижение площадей, потому что всегда, когда показываешь открытую и ясную картину, которая существует, всегда можешь надеяться на адекватную помощь и адекватный совет, — отметил он в беседе с ТАСС .

Маслодудов добавил, что такой резонанс вокруг природных пожаров в Сибири в 2019 году возник из-за смены розы ветров, поскольку дым распространился по многим регионам.

По его словам, в прошлые годы возникали и более сложные ситуации с лесными пожарами в регионе. Но тогда дым от очагов возгорания уходил в ненаселённые районы.

Ранее News.ru писал, что представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил об искажении статистических данных по природным пожарам властями некоторых регионов.