Фото: krskdtp/vk.com

Вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и действующая чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова утонули 4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе, куда они приехали на подготовку к чемпионату мира. Гисмеева ударилась о пирс из-за волны, а Жагулова бросилась спасать партнёра.

Это огромная потеря не только для её семьи и спорта, но и для очень многих простых людей, которые знали Элину Гисмееву, — передаёт телеканал «360» слова Елены — коллеги одной...