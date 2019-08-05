Звуки взрывов раздались в красноярском городе Ачинске. Они доносятся со стороны войсковой части 74008. Местные власти попросили жителей исключить поездки в направлении подразделения.
К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта, — говорится в сообщении на сайте городской администрации.
По данным ТАСС, взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части. К месту ЧП выехали пожарные.
Эвакуация производится. Двоих доставили [в больницу], у них осколочные ранения, — сказал ТАСС источник в экстренных службах.
Ранее News.ru писал, что два жителя Палестины, 35-летний мужчина и его 13-летний сын, стали жертвами взрыва снаряда. Он остался в городе Газа со времён войны в 2014 году. Палестинцы попытались разминировать его и погибли.