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Власти Калмыкии откроют счёт для пострадавших в Магнитогорске

Serguei Fomine/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Глава республики Калмыкия Алексей Орлов выступил с обращением к жителям в связи с ЧП, произошедшим в Магнитогорске. Он сообщил, что в регионе откроется специальный счёт для помощи пострадавшим.

На него будут перечислены деньги из внебюджетных источников, передаёт РИА Новости. Каждый житель Калмыкии сможет поделиться своими средствами с ранеными.

Также Орлов выразил соболезнования всем пострадавшим в трагедии.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное делоВзрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место инцидента, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.


#магнитогорск #обрушение #Калмыкия
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