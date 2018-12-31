Власти Калмыкии откроют счёт для пострадавших в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/185703f6387ab6ecccbaf23ed1fce56f/8b4d4ea2-1da7-40ff-95a0-761464d20b2f_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Глава республики Калмыкия Алексей Орлов выступил с обращением к жителям в связи с ЧП, произошедшим в Магнитогорске. Он сообщил, что в регионе откроется специальный счёт для помощи пострадавшим.

На него будут перечислены деньги из внебюджетных источников, передаёт РИА Новости. Каждый житель Калмыкии сможет поделиться своими средствами с ранеными.

Также Орлов выразил соболезнования всем пострадавшим в трагедии.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место инцидента, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.