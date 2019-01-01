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Власти Челябинской области объявили день траура

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происшествия [ версия для печати ]

Власти Челябинской области объявили о дате траура в связи с трагедией в Магнитогорске, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение многоквартирного дома. Днём скорби будет 2 января.

Ранее губернатор Борис Дубровский заявлял, что решение будет принято после завершения разбора завалов здания, однако операция затянулась на неопределённый срок.

«Объявить 2 января 2019 года днём траура в Челябинской области», — сказано в распоряжении главы региона.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, пятеро находятся в больнице. Судьба 36 человек до сих пор неизвестна.


#магнитогорск #челябинскаяобласть #деньтраура
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