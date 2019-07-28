https://static.news.ru/photo/38b2171e-b10c-11e9-b113-fa163e074e61_1024.jpg Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленного района Амурской области.Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, так как предполагаемый размер ущерба в результате паводка уже превысил 500 млн рублей.

Предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области ЧС к федеральному уровню реагирования, — цитирует ТАСС Венглинского.

С 25 июля на территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации. По данным региональных властей, на утро 28 июля из-за разлива рек бассейна Зеи оказались затоплены 11 населённых пунктов.

Как писал News.ru, в результате дождевого паводка в Амурской области оказались подтоплены около 30 участков дорог общей протяжённостью около 80 км, а также 400 придомовых участков. Режим ЧС введён в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском и Тамбовском районах. Из зоны подтопления в селе Ивановка Зейского района эвакуированы 69 человек, среди них 31 ребёнок. Транспортное сообщение с селом нарушено, три участка дороги, связывающей Ивановку с городом Зея, подтоплены.