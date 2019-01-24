Владелец горящих в Чёрном море танкеров не выходит на связь

https://news.ru/storage/news/0dc73194885ae12c5d8e2ec432f3d3a8/15b87f6e-e5cb-4731-9c58-bea9e0c2abd6_850.jpg Sputnik/Xinhua/Global Look Press

Судовладелец двух танкеров, которые третьи сутки горят в Черном море, не выходит на связь с ответственными ведомствами. ЧП происходит за пределами территориальных вод РФ.

Страховой клуб, в который входили эти суда, не установлен, сообщили журналистам в Международной транспортной федерации (ITF).

Оба танкера, как предполагается, принадлежат турецкой компании. Известно, что они ходили под «чёрным флагом». Последний флаг — танзанийский — считается одним из самых дешёвых в мировом судоходстве.

Руководитель представительства МИД РФ в Симферополе уточнял, что документы, которые необходимы для пребывания и выезда из России, готовы уже для большинства спасённых моряков.

Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Согласно последним данным, спасти удалось 12 моряков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.