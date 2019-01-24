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Владелец горящих в Чёрном море танкеров не выходит на связь

Sputnik/Xinhua/Global Look Press

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Судовладелец двух танкеров, которые третьи сутки горят в Черном море, не выходит на связь с ответственными ведомствами. ЧП происходит за пределами территориальных вод РФ.

Страховой клуб, в который входили эти суда, не установлен, сообщили журналистам в Международной транспортной федерации (ITF).

Оба танкера, как предполагается, принадлежат турецкой компании. Известно, что они ходили под «чёрным флагом». Последний флаг — танзанийский — считается одним из самых дешёвых в мировом судоходстве.

Руководитель представительства МИД РФ в Симферополе уточнял, что документы, которые необходимы для пребывания и выезда из России, готовы уже для большинства спасённых моряков.

Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Согласно последним данным, спасти удалось 12 моряков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.


#пожары #черноеморе #танкер
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