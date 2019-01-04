Выходец с Украины выстрелил в отца двоих детей в России

Владелец автомобиля Volvo XC90 решил проехаться по тротуару в подмосковном Пушкино. Водителю сделал замечание прохожий с двумя детьми.
В ответ автохам взял газовый пистолет и выстрелил в «обидчика». Инцидент произошёл в микрорайоне Дзержинец, пишет «360». Пострадавшего госпитализировали с травмой лица.
Личность подозреваемого установлена — он приехал с Украины. Задержать его пока не удалось.
Ранее News.ru сообщал о выходке руководителя одного из предприятий Калининграда. Начальник выстрелил в подчинённого из травмата после обвинений в свой адрес. Работник жаловался на постоянные задержки зарплаты.