Выходец с Украины выстрелил в отца двоих детей в России

https://news.ru/storage/news/74477a5abaefd8d42d6529589642a7f4/ec4a13ea-d9f0-4c2f-b9a9-3c7b16732868_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владелец автомобиля Volvo XC90 решил проехаться по тротуару в подмосковном Пушкино. Водителю сделал замечание прохожий с двумя детьми.

В ответ автохам взял газовый пистолет и выстрелил в «обидчика». Инцидент произошёл в микрорайоне Дзержинец, пишет «360». Пострадавшего госпитализировали с травмой лица.

Личность подозреваемого установлена — он приехал с Украины. Задержать его пока не удалось.

Ранее News.ru сообщал о выходке руководителя одного из предприятий Калининграда. Начальник выстрелил в подчинённого из травмата после обвинений в свой адрес. Работник жаловался на постоянные задержки зарплаты.