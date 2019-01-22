Максим Виторган подрался с Богомоловым в центре Москвы

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Максим Виторган

Известный российский актёр Максим Виторган набросился с кулаками на режиссёра Константина Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки могли стать слухи о романе супруги актёра Ксении Собчак с кинорежиссёром.

По словам очевидцев инцидента, мужчины вышли на улицу, после чего Богомолов вернулся в помещение с разбитым лицом.

«У режиссёра разбит нос», — приводит «Дни.ру» слова посетителей кафе, видевших драку.

При этом скорую помощь и полицию Богомолов решил не вызывать. Он умылся в туалете и через несколько минут после случившегося покинул заведение.

Телеведущая Ксения Собчак и актёр Максим Виторган поженилась в 2013 году. Сейчас они воспитывают сына Платона. В настоящее время они не комментируют слухи о разводе, хотя Собчак не скрывает, что подобные разговоры задевают её.

Ранее News.ru писал о том, что обед с Максимом Ликсутовым обернулся для Ксении Собчак ревностью супруга. Максим Виторган не сдержался и высказал жене недовольство её совместным фото и обедом с заместителем мэра Москвы. Артист прилюдно пристыдил благоверную за то, что она обедала с чиновником.