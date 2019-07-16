https://static.news.ru/photo/5980529e-a7d9-11e9-bbbf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ufa_crime_news/vk.com

Кармаскалинский межрайонный суд в Башкирии арестовал водителя автобуса после ДТП с шестью жертвами. Он останется под стражей на два месяца.

Суд избрал меру пресечения водителю автобуса сроком на два месяца, — сообщили ТАСС в суде.

Ранее сообщалось, что следовавший в Уфу автобус улетел в кювет и перевернулся на 54-м км трассы Белорецк — Инзер. В салоне в момент аварии находились 39 пассажиров, шесть человек, в том числе двое детей, погибли. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.

Как писал News.ru, состояние одного из пострадавших в ДТП врачи оценивают как тяжёлое. Об этом рассказал и.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин. Остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.