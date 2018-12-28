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Виновник ДТП с детьми на Алтае ездил без прав

vk.com/@tvzvezda

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Стали известны некоторые подробности ДТП в Алтайском крае, в котором пострадали восемь детей. Выяснилось, что виновник аварии ездил без прав, которые у него отобрали за вождение в пьяном виде.

Речь идёт о 30-летнем владельце автомобиля ВАЗ-21063. Выезжая со второстепенной дороги на главную, он не уступил место минивэну Toyota Noah, что и привело к столкновению, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора по Алтайскому краю.

Как писал News.ru, ДТП произошло 28 декабря в 00:10 местного времени в Зональном районе. В результате пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. С травмами средней тяжести их доставили в одну из больниц города Бийска. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.


#полиция #ДТП #алтайскийкрай
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