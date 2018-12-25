Вице-чемпионку России по плаванию убили в Тольятти

https://news.ru/storage/news/560d84f618aec9f67a40fe2aa9c4f1e9/ca757e0b-e7ad-4c15-8847-7599e64b42d1_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полиция Тольятти начала расследование убийства вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров Сафии Аскаровой. Тело 16-летней спортсменки с множественными ножевыми ранениями было найдено на пустыре в Автозаводском районе города, недалеко от здания прокуратуры.

Девушка пропала в субботу, 23 декабря. Она вышла в магазин, однако домой не вернулась, её сотовый телефон оказался отключён. Тело обнаружили на следующий день. Вскоре удалось задержать подозреваемого, им оказался знакомый Аскаровой, её ровесник. По предварительной версии, между молодым человеком и девушкой вспыхнула ссора, во время которой он нанёс жертве 17 ударов ножом, а также снял с неё золотые украшения. Следственное управление СКР по Самарской области уже возбудило уголовное дело об убийстве, сообщает «КП-Самара».

Как ранее писал News.ru, 8 декабря суд арестовал 22-летнего Артёма Семёнова, который совершил серию нападений на женщин. Примечательно, что орудовал маньяк в том же районе, где была убита юная спортсменка.