Туристы погибли после авиакатастрофы в Италии

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Туристический самолёт столкнулся с вертолётом в горах Италии. Авария случилась над горнолыжным курортом Ла-Туиль у границы с Францией в районе горы Теста-дель-Рютор.

В результате ЧП погибли пять человек. По предварительным данным, самолёт принадлежит частной туристической компании.

На месте трагедии находится группа спасателей, отправлены вертолёты гражданской защиты с медиками на борту. Причины происшествия выясняются.

Как сообщал News.ru, сверхзвуковой бомбардировщик совершил жёсткую посадку в Мурманской области. Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. На борту военного самолёта Ту-22М3 находился экипаж из четырёх человек — командира, помощника командира, штурмана и оператора. По предварительным данным, выжили командир и штурман.