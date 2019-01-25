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Туристы погибли после авиакатастрофы в Италии

Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Туристический самолёт столкнулся с вертолётом в горах Италии. Авария случилась над горнолыжным курортом Ла-Туиль у границы с Францией в районе горы Теста-дель-Рютор. 

В результате ЧП погибли пять человек. По предварительным данным, самолёт принадлежит частной туристической компании. 

На месте трагедии находится группа спасателей, отправлены вертолёты гражданской защиты с медиками на борту. Причины происшествия выясняются. 

Как сообщал News.ru, сверхзвуковой бомбардировщик совершил жёсткую посадку в Мурманской области. Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. На борту военного самолёта Ту-22М3 находился экипаж из четырёх человек — командира, помощника командира, штурмана и оператора. По предварительным данным, выжили командир и штурман.


#Франция #италия #самолеты #АВИАКАТАСТРОФА
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