Вертолёт со спасателями разбился на севере ОАЭ

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Спасательный вертолёт потерпел крушение на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ.

Весь экипаж вертолета Agusta Westland AW139 погиб. Власти ОАЭ начали расследование обстоятельств катастрофы. По словам очевидцев, вертолёт мог упасть из-за столкновения с канатной дорогой, которая находится на горе.

Джебель Джайс — самая высокая точка ОАЭ, её высота составляет почти два километра.

Ранее News.ru писал, что причиной крушения АН-26 стала изношенность. Самолёт потерпел крушение в Демократической Республике Конго, по предварительным данным, не проходил техобслуживание в должном объёме в установленные сроки. Причиной авиакатастрофы могло стать плохое техническое состояние самолёта. Воздушным судном «управлял экипаж в составе трёх граждан РФ, получивших образование в российских лётных училищах». При этом они не работали ни на одну из отечественных авиакомпаний.