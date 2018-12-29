USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,872.33 $
МОСКВА-8°C22:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Вертолёт со спасателями разбился на севере ОАЭ

wiltshirespotter/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

происшествия [ версия для печати ]

Спасательный вертолёт потерпел крушение на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ.

Весь экипаж вертолета Agusta Westland AW139 погиб. Власти ОАЭ начали расследование обстоятельств катастрофы. По словам очевидцев, вертолёт мог упасть из-за столкновения с канатной дорогой, которая находится на горе.

Джебель Джайс — самая высокая точка ОАЭ, её высота составляет почти два километра.

Ранее News.ru писал, что причиной крушения АН-26 стала изношенность. Самолёт потерпел крушение в Демократической Республике Конго, по предварительным данным, не проходил техобслуживание в должном объёме в установленные сроки. Причиной авиакатастрофы могло стать плохое техническое состояние самолёта. Воздушным судном «управлял экипаж в составе трёх граждан РФ, получивших образование в российских лётных училищах». При этом они не работали ни на одну из отечественных авиакомпаний. 


#вертолет #ЧП #оаэ #крушение
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
общество 12:36, 29 декабря 2018
Туроператоры не вернут деньги за путёвки из-за ЧП в Каире
происшествия 15:16, 25 декабря 2018
Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлётной полосы
общество 16:53, 24 декабря 2018
Глава МЧС стал генерал-полковником после ЧП на шахте
происшествия 15:50, 24 декабря 2018
Ростехнадзор перед ЧП отменил проверку на шахте Соликамска
в мире 22:39, 21 декабря 2018
Причиной крушения Ан-26 стала его изношенность
Лента новостей
в мире 22:39
МИД: Белоруссия страдает от конфликта России и Украины
происшествия 22:39
Уголовное дело заведут по факту ДТП в Югре
в мире 22:22
Украинским военным повысили зарплату в полтора раза
спорт 22:17
Итальянские биатлонисты выиграли «Рождественскую гонку»
в мире 22:10
Лукашенко подарил Путину на Новый год сало с картофелем
Другие новости
происшествия 22:39
Уголовное дело заведут по факту ДТП в Югре
происшествия 20:19
Избитый матерью ребёнок просил помощи у прохожих в Москве
происшествия 20:15
Неизвестный мужчина ограбил магазин в Москве
происшествия 17:27
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ХМАО увеличилось
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top