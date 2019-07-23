https://static.news.ru/photo/5168363a-ad42-11e9-8714-fa163e074e61_1024.jpg Фото: s04/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сверхлёгкий вертолёт Robinson R66 потерпел крушение в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Горгона. В нём было двое россиян.

Воздушное судно рухнуло в воду в 10 километрах от суши. В ходе поисковой операции спасатели обнаружили погибшую женщину. Поиски 37-летнего мужчины, который является владельцем судна продолжаются, сообщает издание Virgilio.

Известно, что пара вылетела с озера Комо, держа курс на Сардинию. Во второй половине дня вертолёт сделал остановку в Тоскане и вылетел из аэропорта в Монтиньозо в 16 часов вечера.

Ранее News.ru писал, что в результате падения легкомоторного самолёта на частный жилой дом в станице Новощедринской в Чечне пострадали четыре человека, однако госпитализированы только двое из них, сообщили в местной больнице.