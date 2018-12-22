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Сторонник Навального получил похоронный венок со своим фото

Александр Зыков Александр Зыков/facebook.com

Александр Зыков

происшествия [ версия для печати ]

Похоронный венок с фотографией оппозиционера Александра Зыкова принесли неизвестные к штабу политика Алексея Навального в Саратовской области. Это произошло на следующий день после того, как активисты разместили в Интернете статьи с сообщениями о коррупции в регионе.

«Не придумали ничего другого, кроме как угрожать расправой в стиле 90-х», — прокомментировали «подарок» сторонники оппозиционера.

Как следует из аккаунта в Facebook Александра Зыкова, он является сотрудником регионального штаба Навального в Костроме. В Саратов он ездил на две недели в рамках антикоррупционного расследования. В частности, Зыков обвинил губернатора Валерия Радаева в том, что тот тратит на содержание личного вертолёта больше денег, чем на ремонт больницы.

Ранее News.ru сообщал, что суд заблокировал сайт Навального «Умное голосование». Это произошло из-за использования персональных данных.


#САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ #оппозиция #навальный
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