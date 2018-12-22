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«ВАЗ» сбил детей на пешеходном переходе на Кубани

Сергей Булкин/News.ru

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20-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил троих детей на пешеходном переходе в городе Апшеронске в Краснодарском крае. Пострадавшие госпитализированы.

Несовершеннолетние 2003, 2004 и 2006 годов рождения переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Подробности инцидента, а также дальнейшая судьба автомобилиста не сообщаются.

В Госавтоинспекции ранее проинформировали, что на дорогах Кубани 20 декабря было зафиксировано 19 ДТП, в которых 85 человек погибли и 22 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее News.ru писал, что три человека погибли в результате столкновения двух иномарок на трассе Курск — Борисоглебск под Воронежем. По предварительной версии, виновником автокатастрофы являлся водитель Renault Fluence. Он не справился с управлением, что привело к столкновению с автомобилем Isuzu, который двигался навстречу.


#дети #ДТП #кубань
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