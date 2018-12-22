«ВАЗ» сбил детей на пешеходном переходе на Кубани

https://news.ru/storage/news/95c5fc1114bfa173b21ccd2695d84b9f/262739a1-1934-43ed-b471-8f58f6bceb59_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

20-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил троих детей на пешеходном переходе в городе Апшеронске в Краснодарском крае. Пострадавшие госпитализированы.

Несовершеннолетние 2003, 2004 и 2006 годов рождения переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Подробности инцидента, а также дальнейшая судьба автомобилиста не сообщаются.

В Госавтоинспекции ранее проинформировали, что на дорогах Кубани 20 декабря было зафиксировано 19 ДТП, в которых 85 человек погибли и 22 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее News.ru писал, что три человека погибли в результате столкновения двух иномарок на трассе Курск — Борисоглебск под Воронежем. По предварительной версии, виновником автокатастрофы являлся водитель Renault Fluence. Он не справился с управлением, что привело к столкновению с автомобилем Isuzu, который двигался навстречу.