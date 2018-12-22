«ВАЗ» сбил детей на пешеходном переходе на Кубани

20-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил троих детей на пешеходном переходе в городе Апшеронске в Краснодарском крае. Пострадавшие госпитализированы.
Несовершеннолетние 2003, 2004 и 2006 годов рождения переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Подробности инцидента, а также дальнейшая судьба автомобилиста не сообщаются.
В Госавтоинспекции ранее проинформировали, что на дорогах Кубани 20 декабря было зафиксировано 19 ДТП, в которых 85 человек погибли и 22 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее News.ru писал, что три человека погибли в результате столкновения двух иномарок на трассе Курск — Борисоглебск под Воронежем. По предварительной версии, виновником автокатастрофы являлся водитель Renault Fluence. Он не справился с управлением, что привело к столкновению с автомобилем Isuzu, который двигался навстречу.