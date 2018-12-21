Девушка из Варшавы привезла экстези в Шереметьево

https://news.ru/storage/news/eda3ac8cc0ff6f7867114fd0cf06e4f8/97931b7d-b36b-43a8-8c6d-2679729e7989_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники таможенного контроля аэропорта Шереметьево при проведении проверки рейса Варшава — Москва выявили пассажирку, которая пыталась ввезти в Россию наркотики. В кармане рюкзака 21-летней девушки был обнаружен порошок МДМА.

Сама задержанная заявила, что летела из Канады транзитом через столицу Польши, а порошок является косметической пудрой, которую она приобрела в интернет-магазине. Однако экспресс-анализ подтвердил, что содержимое пакета, обнаруженного в багаже, является экстези.

В действиях девушки усматриваются признаки преступления по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»), сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Домодедовский городской суд вынес приговор по делу Патимат Бурчаковой, которую обвиняли в контрабанде наркотиков. Девушка получила 3 года и 8 месяцев лишения свободы после поездки в романтическое путешествие в Доминикану со знакомым из интернета.