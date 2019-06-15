https://static.news.ru/photo/7163ad4a-8e9b-11e9-bf07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Решетников/facebook

Правоохранительные органы Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятника первому президенту РФ Борису Ельцину. Фигуранта поймали по горячим следам.

Если вину гражданина докажут в суде, то ему грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо арест на срок до трёх месяцев. Его личность уже установлена. Предполагаемым вандалом оказался мужчина по имени Георгий 1959 года рождения, пишет URA.RU .

Он и прежде имел неприятности с законом. В 90-е имел судимость по статье «Хулиганство», а в 2006 году привлекался по статье «Клевета», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным полиции, экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда разрисовал монумент.

Ранее News.ru сообщал, что в Ярославле вандалы разрушили памятную табличку политика Бориса Немцова. Инцидент произошёл в ночь на 23 мая.