Валуев высказался о нападении украинцев на Скабееву в ПАСЕ

Депутат Госдумы, в прошлом боксёр-профессионал Николай Валуев отреагировал на призыв защитить журналистку Ольгу Скабееву от агрессивных украинских парламентариев.
Депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Берёза оскорбил и толкнул телеведущую телеканала «Россия 1» на пресс-подходе в кулуарах ПАСЕ.
Пользователи соцсетей в комментариях к видео на странице Скабеевой в Instagram посоветовали брать с собой на подобные мероприятия депутата и бывшего боксёра Валуева.
Сам Валуев удивился такому призыву, пишет «Ридус».
«То есть целенаправленно это сделать?» — усмехнулся боксер в ответ на вопрос журналистов ФАН.
При этом Валуев негативно отозвался о поведении украинского депутата. Мужчинам, независимо от статуса и должности, нельзя так обращаться с женщинами, сказал депутат Госдумы.
«Жаль, конечно, что в этот момент не было рядом крепкого мужчины», — отметил бывший боксёр.
Ранее за оскорблённую в ПАСЕ Скабееву вступился глава Чечни. Рамзан Кадыров потребовал от депутата Верховной рады Борислава Берёзы извиниться перед Ольгой.