Валуев высказался о нападении украинцев на Скабееву в ПАСЕ

https://news.ru/storage/news/1b1b8b82e2fd2349a58bce595821a3e7/2b0205c1-a365-4503-aacc-772574eb7784_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Николай Валуев

Депутат Госдумы, в прошлом боксёр-профессионал Николай Валуев отреагировал на призыв защитить журналистку Ольгу Скабееву от агрессивных украинских парламентариев.

Депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Берёза оскорбил и толкнул телеведущую телеканала «Россия 1» на пресс-подходе в кулуарах ПАСЕ.

Пользователи соцсетей в комментариях к видео на странице Скабеевой в Instagram посоветовали брать с собой на подобные мероприятия депутата и бывшего боксёра Валуева.

Сам Валуев удивился такому призыву, пишет «Ридус».

«То есть целенаправленно это сделать?» — усмехнулся боксер в ответ на вопрос журналистов ФАН.

При этом Валуев негативно отозвался о поведении украинского депутата. Мужчинам, независимо от статуса и должности, нельзя так обращаться с женщинами, сказал депутат Госдумы.

«Жаль, конечно, что в этот момент не было рядом крепкого мужчины», — отметил бывший боксёр.

Ранее за оскорблённую в ПАСЕ Скабееву вступился глава Чечни. Рамзан Кадыров потребовал от депутата Верховной рады Борислава Берёзы извиниться перед Ольгой.