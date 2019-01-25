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Валуев высказался о нападении украинцев на Скабееву в ПАСЕ

Николай Валуев Сергей Булкин/News.ru

Николай Валуев

происшествия [ версия для печати ]

Депутат Госдумы, в прошлом боксёр-профессионал Николай Валуев отреагировал на призыв защитить журналистку Ольгу Скабееву от агрессивных украинских парламентариев.

Депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Берёза оскорбил и толкнул телеведущую телеканала «Россия 1» на пресс-подходе в кулуарах ПАСЕ.

Пользователи соцсетей в комментариях к видео на странице Скабеевой в Instagram посоветовали брать с собой на подобные мероприятия депутата и бывшего боксёра Валуева.

Сам Валуев удивился такому призыву, пишет «Ридус».

«То есть целенаправленно это сделать?» — усмехнулся боксер в ответ на вопрос журналистов ФАН.

При этом Валуев негативно отозвался о поведении украинского депутата. Мужчинам, независимо от статуса и должности, нельзя так обращаться с женщинами, сказал депутат Госдумы.

«Жаль, конечно, что в этот момент не было рядом крепкого мужчины», — отметил бывший боксёр.

Ранее за оскорблённую в ПАСЕ Скабееву вступился глава Чечни. Рамзан Кадыров потребовал от депутата Верховной рады Борислава Берёзы извиниться перед Ольгой.


#нападения #ПАСЕ #ОльгаСкабеева
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