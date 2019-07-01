Частные дома, смытые мощным потоком воды, образовали затор под мостом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Дорога соединяет две части затопленного города Тулун в Иркутской области, однако сейчас сообщение прервано.
Из воды видны лишь крыши домов, которые сильно пострадали, сообщает
Сейчас по обеим сторонам города созданы пункты временного размещения пострадавших. Из-за того, что водозабор также затоплен, одна из главных задач — обеспечить население водой. На месте работают волонтёры, которые распределяют гуманитарную помощь.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По состоянию на утро 1 июля в 55 населённых пунктах остаются подтопленными 3296 домов, в них проживают 9809 человек. Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек.
Треть подтопленных домов — в городе Тулуне.
Уровень воды в городе снижается каждые два часа на 15-20 сантиметров 29 июня она поднялась там до отметки 13,87 метра. Сейчас уровень воды упал до 10,2 метра. Максимальной критической отметкой при подтоплении считается 7 метров. Ранее News.ru писал, что вода в местной реке Ия будет возвращаться к нормальным отметкам по меньшей мере в течение двух дней.