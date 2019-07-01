https://static.news.ru/photo/1b01015e-9bfd-11e9-80e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com

Частные дома, смытые мощным потоком воды, образовали затор под мостом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Дорога соединяет две части затопленного города Тулун в Иркутской области, однако сейчас сообщение прервано.

Из воды видны лишь крыши домов, которые сильно пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города. По данным регионального главка МЧС, затор образовали более 300 домов.

Сейчас по обеим сторонам города созданы пункты временного размещения пострадавших. Из-за того, что водозабор также затоплен, одна из главных задач — обеспечить население водой. На месте работают волонтёры, которые распределяют гуманитарную помощь.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По состоянию на утро 1 июля в 55 населённых пунктах остаются подтопленными 3296 домов, в них проживают 9809 человек. Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек.

Треть подтопленных домов — в городе Тулуне.

Уровень воды в городе снижается каждые два часа на 15-20 сантиметров 29 июня она поднялась там до отметки 13,87 метра. Сейчас уровень воды упал до 10,2 метра. Максимальной критической отметкой при подтоплении считается 7 метров. Ранее News.ru писал, что вода в местной реке Ия будет возвращаться к нормальным отметкам по меньшей мере в течение двух дней.