Вирус ящура найден в свинокомплексе «Русагро»

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В российской сельскохозяйственной и продовольственной компании «Русагро» сообщили о случае заражения животных вирусом ящура.

В Приморском крае в одном из свинокомплексов компании подтвердились случаи обнаружения у животных вируса ящура. В связи с этим 481 свинья будет уничтожена. Комплекс закроют на карантин.

Ранее News.ru писал о том, что 277 человек, отправившиеся на американском судне Oasis of the Seas в семидневное плавание в Карибское море, заразились желудочным вирусом. Они получат помощь от судовых медиков.