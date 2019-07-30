https://static.news.ru/photo/055836c6-b3a2-11e9-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Текущий репертуар «Современника» не пострадает из-за отсутствия актёра, арестованного за ношение формы ГИБДД. Об этом рассказали в самом театре.

В театре сезон ещё не закрыт, но мы разберёмся с этой ситуацией, и текущий репертуар из-за отсутствия актёра не пострадает, — сообщил источник РИА Новости .

Актёр московского театра «Современник» получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение полицейской формы и мелкое хулиганство. Правонарушение состояло в том, что он надел её для съёмок в ролике одного из блогеров. В столичном главке МВД посчитали, что тот, надев обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел», писал News.ru.