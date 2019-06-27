Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи находящегося в федеральном розыске Виталия Никифорова, которого ранее жители Кущёвки приняли за умершего бандита Сергея Цапка.
Цапок возглавлял ОПГ с конца 1990-х и по 2010 год. Участники банды совершили массовое убийство 12 человек, в том числе четырёх детей в 2010 году.
32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи, — рассказали в прокуратуре.
Мужчину подозревают в четырёх кражах. Поэтому в ближайшее время в суде будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения, передаёт
11 июня в Сочи произошло ДТП, на фотографиях с места происшествия был замечен человек, похожий на умершего Цапка. В связи с этим жители Краснодарского края направили в городскую прокуратуру письмо с требованием проверить, мог ли преступник инсценировать свою смерть и выйти на свободу.
Как писал News.ru, Умалат Сайгитов, адвокат банды из станицы Кущёвская, не исключил, что главарь группировки Сергей Цапок не умер в результате инсульта в СИЗО в 2014 году, а до сих пор жив. Похожий на опасного преступника мужчина попал на фото в Сочи.