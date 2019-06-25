https://static.news.ru/photo/d0e187d8-9774-11e9-a9cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащие срочной службы Росгвардии, попытавшиеся украсть несколько тюбиков шампуня и дезодоранта в магазине в Сочи, раскаиваются в содеянном.

В ведомстве подчеркнули, что молодые люди привлечены к дисциплинарной ответственности, поэтому полностью оплатили стоимость товаров. После этого владельцы магазина сообщили, что не имеют претензий к Росгвардии и её сотрудникам, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, суд в Подмосковье обязал экс-сотрудника Росгвардии возместить ущерб в 9,7 млн рублей, причинённый армии. Речь идёт о начальнике парашютно-десантной службы полковнике запаса Евгении Смотрове, который организовал плохие условия проживания для подчинённых.