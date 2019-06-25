Военнослужащие срочной службы Росгвардии, попытавшиеся украсть несколько тюбиков шампуня и дезодоранта в магазине в Сочи, раскаиваются в содеянном.
В ведомстве подчеркнули, что молодые люди привлечены к дисциплинарной ответственности, поэтому полностью оплатили стоимость товаров. После этого владельцы магазина сообщили, что не имеют претензий к Росгвардии и её сотрудникам, передаёт
Как ранее писал News.ru, суд в Подмосковье обязал экс-сотрудника Росгвардии возместить ущерб в 9,7 млн рублей, причинённый армии. Речь идёт о начальнике парашютно-десантной службы полковнике запаса Евгении Смотрове, который организовал плохие условия проживания для подчинённых.