Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Пожарные долго не могли потушить огонь в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском из-за средств личной гигиены, которые способствовали распространению огня. Об этом рассказала отдыхавшая там девочка.

Детей разбудили вожатые. После этого их отвели на спортивный стадион, где они ожидали приезда скорой помощи и пожарных. Пожарные тушили минут 40–50. Потому что всякие духи горели, дезодоранты. Время было...