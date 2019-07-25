В управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе Сочи после ливня. Автомобильное движение организовано по одной полосе.
Силы и средства МЧС направлены на место происшествия, чтобы восстановить главную сочинскую трассу, которая связывает населённые пункты вдоль побережья, передаёт
Как ранее писал News.ru, участок трассы федерального значения Чита — Хабаровск закрыт для проезда в районе Сковородино Амурской области из-за размыва дорожного полотна.