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Сразу четыре машины каршеринга пострадали в ДТП, которое произошло в Сочи. По иронии судьбы, все они в этот момент были припаркованы на обочине возле офиса фирмы, которой принадлежат.

Авария произошла в Центральном районе курорта. Прокатные автомобили зацепил мужчина, который ехал мимо и, по предварительным данным, на некоторое время отвлёкся на мобильный телефон.

Обошлось без пострадавших, однако большинству машин теперь потребуется серьёзный ремонт. Незадачливому водителю выбраться из салона помогли очевидцы.

Ранее News.ru писал, что в Польше в аварию попал украинский автобус. Пострадали 11 человек.