Фото: instagram.com/sviridov.d.a

Глава Канска Андрей Береснев сообщил, что в городе введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Паводковая ситуация остаётся сложной, — написал мэр в Instagram.

Вода поднялась до 439 см. Подтоплено 117 дачных участков, 59 частных домов. Эвакуировано 58 человек. Открыто четыре пункта временного размещения. В городе создан специальный штаб, который координирует действия спасателей.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин дал поручение властям Иркутской области и представителям МЧС посетить каждый пункт временного размещения людей, пострадавших от наводнения.

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