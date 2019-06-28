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Резервуар с опасной жидкостью взорвался на химическом заводе в городе Бэнбу, расположенном в провинции Аньхой на востоке Китая.

Инцидент случился во время спасения рабочего, который оказался заблокирован в запасном резервуаре во время ремонта. Взрыв раздался, когда его пытались освободить, сообщает агентство «Синьхуа». В результате погибли два человека: пожарный...