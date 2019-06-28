Глава Канска Андрей Береснев сообщил, что в городе введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Паводковая ситуация остаётся сложной, — написал мэр в Instagram.
Вода поднялась до 439 см. Подтоплено 117 дачных участков, 59 частных домов. Эвакуировано 58 человек. Открыто четыре пункта временного размещения. В городе создан специальный штаб, который координирует действия спасателей.
Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин дал поручение властям Иркутской области и представителям МЧС посетить каждый пункт временного размещения людей, пострадавших от наводнения.