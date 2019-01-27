В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека

https://news.ru/storage/news/7aac1cdfb76ca3d62280d928c9d78ae7/9f6b79d7-3b9f-44f4-b282-3a5efc77f65f_850.jpg Yang Chenglin/Xinhua/Global Look Press

Начальник полиции в Вашингтоне Питер Ньюшем сообщил, что в городе были найдены тела трёх мужчин с огнестрельными ранениями.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мужчин в одном из припаркованных автомобилей, тело третьего нашли в 45 метрах от машины. Полицейские ведут поиски нескольких подозреваемых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом написал начальник полиции в своём Twitter.

Как ранее писал News.ru, в Соединённых Штатах Америки неизвестный открыл огонь в двух разных, расположенных недалеко друг от друга местах. Погибли пять человек. Трагедия произошла в штате Луизиана к западу от Нового Орлеана — округе Ливингстон и округе Асенсьон. В первом жертвами стрелка стали три человека, во втором — два. Полиция подозревает 21-летнего парня. Два убитых им в Асенсьоне человека, предположительно, являются его родителями. В данный момент полиция разыскивает вооружённого и очень опасного молодого человека.